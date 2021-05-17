Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-апреле сократились на 3,6%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе-апреле перевезли 117,9 млн т грузов, или 96,4% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 39,1 млрд тонно-километров, или 100,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 522,4 млн человек, или 88,4% к январю-апрелю 2020 года. Пассажирооборот составил 5781,5 млн пассажиро-километров, или 84,6% к соответствующему периоду 2020-го.-0-