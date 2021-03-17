Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-феврале сократились на 5,5%

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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе - феврале перевезли 53,3 млн т грузов, или 94,5% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 18,3 млрд тонно-километров, или 97,9% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 252,2 млн человек, или 79,3% к январю - февралю 2020 года. Пассажирооборот составил 2 596,1 млн пассажиро-километров, или 63,5% к соответствующему периоду 2020-го.-0-