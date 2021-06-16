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Экономика
16 июня 2021, 16:26

Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-мае сократились на 2,2%

Фото из архива
Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе - мае перевезли 150,4 млн т грузов, или 97,8% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 49,4 млрд тонно-километров, или 102,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 654 млн человек, или 92,6% к январю - маю 2020 года. Пассажирооборот составил 7517 млн пассажиро-километров, или 94,4% к соответствующему периоду 2020-го.-0-

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