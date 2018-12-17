Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-ноябре увеличились на 4,5%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе-ноябре перевезли 419,1 млн т грузов, или 104,1% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 127,1 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 4,5%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре воспользовались 1 796,7 млн человек, или 100,3% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 23 477,8 млн пассажиро-километров, или 103,3% к уровню января-ноября прошлого года.-0-