ГТК: отмена указа об освобождении от НДС при реэкспорте не повлияла на транзит

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отмена указа об освобождении от НДС товаров, ввозимых в Беларусь для последующего экспорта, не повлияла на транзит через территорию страны. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Грузопоток с сентября не уменьшился. Он находится на таком же высоком уровне, как и в предыдущие восемь месяцев. Мы идем с большим опережением по сравнению с графиком прошлого года. Так что каких-то изменений в транзите в связи с отменой указа мы не наблюдаем", - сказал Владимир Орловский.

Как сообщалось, с 31 августа 2021 года признан утратившим силу указ от 11 августа 2011 года №358 "О стимулировании реализации товаров", предусматривавший освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта названными лицами.-0-