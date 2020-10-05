ГТК планирует перечислить в бюджет Br8,5 мдрд платежей по итогам этого года

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев 2020 года в государственный бюджет поступило Br6,1 млрд. платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом. По итогам года прогнозируется цифра в Br8,5 млрд, заявил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Полученный показатель на 8-9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь, в комитете это связывают с эпидемиологической ситуацией на мировом рынке и налоговым маневром Российской Федерации.

Как отметил председатель ГТК, в комитете продолжали работать в условиях мирового кризиса и пандемии. "Наша страна пошла по своему пути. Границу не закрывали, но приняли ряд решений, связанных с защитой населения и безопасности перемещения по территории страны других лиц и грузов. Приняли и нормативные ограничения, в том числе и отклонение от маршрутов дальнобойщиков, которые посещали опасные регионы с очагами и вспышками пандемии. К примеру, Испанию, Италию", - уточнил он.

Среди внедренных предложений - навигационная пломба для перевозчиков, которая сегодня используется в промышленных масштабах. "Перевозчики уже привыкли, они понимают ее роль и назначение. Она важна не только с точки зрения соблюдения маршрута, но и позволяет таможенной службе видеть полный путь следования транспортного средства, его отклонения от маршрута даже на дистанцию 100 м, длительность стоянок и выполнение перевозчиком всех обязательств, которых он должен придерживаться, транзитируя по территории страны", - отметил председатель ГТК.

По данным председателя ГТК, первые дни пандемии были шоком для всех стран. "Мы видели это по статистике, по снижению товарооборота. Начиная с июня ситуация постепенно исправлялась. Ежемесячно добавляется по 300 машин. Так, в июне было 6 тыс. авто, в июле - 6,3 тыс. и 6,6 тыс. - в августе. И на сегодня сохраняется тенденция увеличения и наращивания объемов перемещаемых товаров через границу", - сказал он.

По словам Юрия Сенько, в приоритетном порядке оформлялись товары первоочередного назначения, в том числе продукты, товары медицинского назначения и другие, следующие в Беларусь и другие страны ЕАЭС. В итоге оформлен 1 млн т грузов.

Еще одна ключевая тема, которая прозвучала во время "Разговора с Президентом" - переориентация грузов. В ведомстве прорабатываются направления, которые можно усилить в этом плане.-0-