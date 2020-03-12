ГТК предлагает ввести лицензирование на ввоз отходов на территорию ЕАЭС

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет предлагает ввести лицензирование на ввоз отходов на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщил сегодня журналистам в Бресте председатель ГТК Юрий Сенько перед открытием 34-го заседания объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все страны обеспокоены количеством мусора, который образовывается. Имеют место попытки перемещения отходов в страны, которые менее обеспечены с точки зрения законодательства ограничительными барьерами по ввозу. Там начинают расти горы мусора, отходов, которые не перерабатываются. Видя эту статистику, мы с коллегами пришли к выводу, что необходимо вводить лицензирование этой деятельности, чтобы профильные министерства вели контроль за партиями отходов, которые перемещаются. Если отходы ввозятся на переработку - это можно и нужно делать, но если на свалку - это неправильно. Мы поднимаем вопрос, записываем в решении коллегии, и Евразийская экономическая комиссия будет отрабатывать нормативную базу, связанную с этим вопросом", - отметил Юрий Сенько.

Белорусская таможня уделяет большое внимание поиску новых и совершенствованию методов и механизмов таможенного администрирования с целью их упрощения и сокращения времени проведения, отметил руководитель ведомства. В частности, в прошлом году ГТК успешно провел девять экспериментов, направленных на создание благоприятных экономических условий для бизнеса. Это и удаленный выпуск экспортируемых товаров, и отслеживание транзитных перевозок с использованием навигационных пломб, и помещение товаров под процедуру таможенного транзита. В результате доля транзитных партий товаров, время выпуска которых не превысило 10 минут, составила 85%, а 82% экспортных товаров выпускалось менее чем за 5 минут.

В заседании объединенной коллегии принимают участие представители всех государств-членов Евразийского экономического союза - Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Планируется обсудить 24 вопроса, касающихся таможенного регулирования, практически половину их внесла на рассмотрение таможенная служба Беларуси. В частности, стороны обсудят организацию пилотного проекта по применению навигационных устройств при контейнерных перевозках товаров железнодорожным транспортом сообщением Китай - Европа - Китай, развитие предварительного таможенного декларирования. Участники встречи проанализируют исполнение решений предыдущего заседания коллегии, которое прошло в ноябре 2019 года в Ташкенте, утвердят планы мероприятий рабочих групп на текущий год.-0-