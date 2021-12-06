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06 декабря 2021, 16:13

Гурский: санкционная политика Запада создает дополнительные стимулы для развития отношений с Китаем

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкционная политика западных стран создает мощные дополнительные стимулы для динамичного развития внешнеэкономических отношений с Китаем. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Василий Гурский, комментируя Директиву №9, направленную на укрепление стратегического партнерства Беларуси с КНР в 2021-2025 годах.

"Этот шаг является логическим продолжением внешнеэкономической политики нашей страны в отношениях не только с Китаем, но по всему восточному вектору. Неопределенность внешнеэкономической конъюнктуры, стремительно нарастающая в последнее время, санкционное давление со стороны ЕС и США, последствия пандемии и другие факторы порождают новые экономические и социальные риски, вызовы и угрозы для всех стран без исключения. Совершенно очевидно, что в сложившихся международных условиях потребность стран в конструктивном взаимодействии и взаимной поддержке существенно возрастает. Для Беларуси возрастает также объективная потребность географической диверсификации, а в отдельных случаях - и переориентации экспорта. Санкционная политика западных стран и дружественное отношение восточных соседей создает мощные дополнительные стимулы для динамичного развития внешнеэкономических отношений с Россией и Китаем", - сказал Василий Гурский.

"Вместе с тем не только санкции Запада заставляют нас смотреть на восток. Новые центры силы, такие как Китай, Индия, Бразилия, Турция, Иран, демонстрируют опережающий экономический рост. ВВП США по паритету покупательской способности с 2000 по 2020 год вырос в 2 раза, ВВП ЕС - в 2,1 раза, а ВВП Китая продемонстрировал рост в 6,6 раза, России в 4,1 раза, Индии в 4 раза, Турции в 3,9 раза. Идет передел рынков и сфер влияния в мировой экономике", - обратил внимание эксперт. По его словам, показатель ВВП по паритету покупательской способности характеризует совокупный спрос в стране, который в свою очередь является силой притяжения для торговых потоков и инвестиций, драйвером инноваций. Объем совокупного спроса в стране определяет глубину разделения труда, которая является основным фактором повышения производительности труда, снижения себестоимости единицы продукции, то есть главным фактором дальнейшего экономического роста, что и формирует силу экономического притяжения для стран-партнеров.

По мнению Василия Гурского, исходя из значимости стран для экспорта Беларуси и общей динамики их развития, можно говорить о предпочтительности восточного вектора ориентации внешней торговли для Беларуси. "КНР занимает третье место во внешней торговле товарами среди всех стран - торговых партнеров Беларуси с долей 7,3% в 2020 году, в том числе в белорусском экспорте товаров - 7-е место с долей 2,6%, импорте товаров - 2-е место с долей 11,5%. Взаимные белорусско-китайские торговые отношения демонстрируют положительную динамику своего развития, достигнув в 2020 году исторического максимума с объемом внешнеторгового оборота более $4,5 млрд. За последнее пятилетие оборот взаимной торговли Беларуси и Китая вырос более чем в 1,4 раза. Дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества с КНР является одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики нашей страны наряду с евразийской экономической интеграцией", - убежден эксперт.

Активно развивает восточный вектор не только Беларусь. Партнеры по СНГ, ЕАЭС и Союзному государству также ускоренными темпами наращивают товарооборот с Китаем. "Наблюдается устойчивый дрейф экономических интересов и переориентация торговых потоков в сторону динамично развивающихся экономик, таких как Китай. Эти объективные процессы формируют более мощные по сравнению с санкциями стимулы сближения с КНР", - подчеркнул Василий Гурский.

По его мнению, дальнейшее углубление белорусско-китайского экономического взаимодействия требует поиска новых форматов, в числе которых важное место отводится межрегиональному сотрудничеству, расширению белорусского экономического присутствия в провинциях и городах КНР, повышению привлекательности белорусских регионов для китайских инвесторов и производителей товаров и услуг. "Подписанная главой государства Директива №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем будет способствовать дальнейшему углублению и более полной реализации потенциала стратегического партнерства наших стран, в том числе созданию условий для устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, формированию инновационной и цифровой среды, повышению благосостояния и качества жизни граждан, выстраиванию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнерами", - отметил эксперт.

"Китайская Народная Республика была и остается надежным партнером Беларуси, который продолжает поддерживать дружественные отношения и стремится налаживать обоюдовыгодные торгово-экономические связи, несмотря на усиление внешних вызовов и угроз, беспрецедентное давление со стороны стран коллективного Запада. Директива о развитии двусторонних отношений Беларуси и Китая - это важный шаг по пути укрепления доверия и взаимопонимания между нашими народами, продолжающий процесс формирования прочной основы для долгосрочных всесторонних связей двух стран, которые стремятся вместе развивать экономическое и политическое сотрудничество на принципах взаимного уважения, равноправия, справедливости и взаимной выгоды, чего так не хватает в отношениях с западными соседями", - резюмировал Василий Гурский.-0-

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