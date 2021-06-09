Харитончик: угроза западных санкций подталкивает белорусскую промышленность к еще большей кооперации с РФ

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Угроза санкций со стороны западных стран подталкивает белорусскую промышленность к еще большей кооперации с российскими предприятиями. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик в кулуарах проходившего в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатского форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия традиционно является нашим основным торговым партнером и основным партнером в сфере кооперации. И как раз таки существующая ситуация, когда многие европейские страны объявили о санкциях, в очередной раз подталкивает нас к еще большей кооперации, к еще большему сотрудничеству. Мы видим такую же заинтересованность и у наших российских партнеров", - сказал Дмитрий Харитончик.

По его словам, Минпром Беларуси и Минпромторг РФ активно обсуждают вопросы развития сотрудничества и углубления кооперационных связей. "У нас очень хороший, конструктивный диалог по разным направлениям - как в сфере высоких технологий, связанных с космосом, так и в сфере производства промышленной продукции, автомобилестроении и других сферах", - отметил он.

Говоря о кооперационных проектах, замминистра выделил строительство и развитие завода "Амкодор" в Петрозаводске, производств МТЗ в Татарстане, сотрудничество на "Брянсксельмаше". "И остальные предприятия точно также рассматривают возможность повышения на своих уже имеющихся сборочных производствах степени локализации, привлечения большего количества партнеров из России - поставщиков комплектующих. Поэтому мы видим, что процесс развития кооперации становится более интенсивным", - добавил Дмитрий Харитончик.-0-