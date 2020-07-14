Холдинг деревообработки Borwood начал поставки в Мексику и Ирландию

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности Borwood начал поставки продукции в Мексику и Ирландию, сообщили БЕЛТА в холдинге.

"Холдинг Borwood восстанавливает объемы продаж на внешних рынках после спада спроса, вызванного пандемией и карантинными мерами в ряде зарубежных государств. В июне "Белорусская лесная компания" - единый оператор продаж плитной продукции холдинга Borwood экспортировала товаров на 49,3% больше, чем в мае. По отношению к маю в июне более чем в два раза (в стоимостном выражении в долларах США) выросли отгрузки в Армению, Великобританию, Данию, Египет, Кыргызстан, Румынию, Таджикистан и Хорватию. Во время работы по диверсификации поставок в I полугодии открыты новые рынки сбыта: начаты поставки фанеры в Мексику и плит МДФ в Ирландию", - рассказали в холдинге.

Расширяется ассортимент продукции предприятий холдинга. В июне предприятие "Витебскдрев" запустило производство влагостойких плит МДФ, на "Мостовдрев" апробирована пленка разной плотности и цвета для ламинации фанеры. В июле "Мозырский ДОК" вводит в эксплуатацию четыре новые сушильные камеры итальянского производства.

Холдинг Borwood объединяет девять производственных предприятий деревообработки, лесозаготовительное предприятие и единого оператора по реализации продукции ("Белорусская лесная компания"). Функции управляющей компании холдинга возложены на дочернюю структуру Банка развития Беларуси - УП "БР-Консалт". Более 80% продукции предприятий холдинга поставляется на экспорт в более чем 40 стран.-0-