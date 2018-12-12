Имплементацию соглашения ВТО по упрощению процедур торговли обсуждают на семинаре в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имплементацию Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли в законодательство Беларуси обсуждают на семинаре в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В поле зрения участников семинара - детальное знакомство с перечнем обязательств, предусмотренных соглашением, их содержательным наполнением, вопросы, связанные с имплементацией документа в белорусское законодательство, а также порядок взаимодействия по его предписаниям.

"В условиях динамичного развития международной торговли нахождение баланса между упрощением торговых и таможенных процедур, с одной стороны, и безопасностью цепей поставок, с другой, становится одним из ключевых вопросов повестки дня для таможенных органов, - отметил начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Коваленок. - И в данном контексте таможенные органы Республики Беларусь не являются исключением".

Применение отдельных положений соглашения ВТО разъяснили секретарь Комитета ВТО по упрощению процедур торговли Нора Нойфельд, советник отдела ЕЭК ООН по вопросам торговли Марио Апостолов, а также заместитель председателя рабочей группы ЕЭК ООН по таможенным вопросам Александр Федоров.

Как отметили в пресс-службе, для белорусской таможни семинар - уникальная возможность не только обменяться мнениями по ключевым вопросам в сфере упрощения процедур торговли, но и предпринять эффективные шаги по выработке сценария и полезных алгоритмов по имплементации данного соглашения в законодательство Республики Беларусь. По итогам мероприятия будут определены дальнейшие шаги относительно уровня обязательств, предусмотренным соглашением, которые наша страна должна принять на себя при вступлении в ВТО.

Двухдневный семинар "Применение Соглашения Всемирной торговой организации по упрощению процедур торговли" проходит в ведомственном Институте таможенных органов. В мероприятии принимают участие представители таможенных органов Беларуси, Комитета ВТО по упрощению процедур торговли, Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, министерств и ведомств Беларуси, бизнес-сообщества и научных кругов.-0-