23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Импортировать алкогольную продукцию в Беларусь в 2019 году будут 30 компаний, перечень которых размещен на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в перечень юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции в 2019 году, вошли 30 компаний, среди которых ОАО "Бакалея Могилев", СООО "Гарсия", ООО "Табак-инвест", СООО "Белвингрупп", ОАО "Продтовары", государственное предприятие "Беларусьторг", ООО "Завод Бульбашъ", ЗАО "Минский завод виноградных вин", ООО "Евроторг".

Открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции в 2019 году был объявлен в августе этого года, документы принимались до 4 сентября.

Исключительное право государства на импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта было введено в Беларуси взамен квотирования импорта этой продукции. Юридические лица, реализующие данное право государства, определяются по результатам открытых конкурсов. В июне 2011 года правительство Беларуси предоставило Минторгу полномочия ежегодно определять перечень алкогольных напитков, относящихся к видам, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. В этот перечень входит элитный алкоголь.-0-