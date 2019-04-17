Индийские компании заинтересованы в развитии совместных с Беларусью проектов

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские компании заинтересованы в развитии совместных проектов различного формата с Беларусью, в том числе в рамках работы Белорусско-индийского инвестиционного кластера, размещенного в особой экономической зоне "Бремино-Орша". Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Индии.

Глава белорусской дипмиссии в этой стране Андрей Ржеусский посетил город Пуне (штат Махараштра). Поездка дипломата организована по приглашению Конфедерации индийской промышленности и является частью регионального турне посла. Оно проходит в рамках подготовки Белорусско-индийского инвестиционного форума.

Андрей Ржеусский принял участие в интерактивной сессии с представителями бизнес-сообщества штата Махараштра, где презентовал инвестиционно-экспортный потенциал Беларуси. Участники мероприятия обсудили идеи и проекты развития белорусско-индийского сотрудничества в области промышленности, фармацевтики, цифровых технологий, текстильного и нефтехимического производства, туризма и других.

"Представители более чем десяти индийских компаний выразили интерес в развитии совместных проектов различного формата с Республикой Беларусь, в том числе в рамках развития Белорусско-индийского инвестиционного кластера (ОЭЗ "Бремино-Орша"), - отметили в посольстве. - Достигнута договоренность о продвижении соответствующих взаимовыгодных проектов и проработке визитов заинтересованных компаний в Беларусь".-0-