Индийские производители стройматериалов и промоборудования заинтересовались B2B-площадкой БУТБ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские производители облицовочных материалов, запчастей для сельхозтехники и промышленного оборудования выразили заинтересованность в реализации своей продукции на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Об этом шла речь на переговорах руководства биржи с представителями деловых кругов Индии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В частности, стороны договорились проработать возможность выставления на биржевые торги выпускаемой в Индии керамической плитки, керамогранита и эпоксидных растворов. Как сообщили в пресс-службе БУТБ, данная продукция пользуется значительным спросом у белорусских строительных организаций, работающих на биржевой B2B-площадке, поэтому круг потенциальных покупателей, по сути, уже сформирован.

"Стройматериалы обеспечивают порядка 17% от общего товарооборота биржевой B2B-площадки по реализации промышленных и потребительских товаров. При этом сделки по закупке блоков из ячеистого бетона, строительных смесей, связующих растворов и облицовочных плит регулярно входят в топ-10 крупнейших транзакций. Кроме того, в этом году продукция строительной отрасли не раз становилась предметом транзитных сделок - чаще всего между резидентами России и стран Прибалтики. Поэтому в случае размещения индийскими компаниями заявок на продажу велика вероятность, что покупателей получится найти достаточно быстро", - отметили представители биржи.

Помимо стройматериалов индийские предприятия заявили о готовности выставлять на биржевые торги подшипники, упорные кольца, патрубки и другие запчасти для тракторов, автомобилей и строительной техники. Также в числе перспективных товарных позиций светодиодные лампы и оборудование для кондитерской промышленности. "Пока речь идет о небольших пробных партиях, что позволит индийским поставщикам оценить емкость белорусского рынка и принять решение о целесообразности дальнейшей работы на нем", - добавили в БУТБ.-0-