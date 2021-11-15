Индустриальный парк "Великий камень" и СЭЗ "Бишкек" подписали меморандум о сотрудничестве

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация индустриального парка "Великий камень" и дирекция свободной экономической зоны "Бишкек" (Кыргызстан) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

"Документ направлен на улучшение бизнес-среды, привлечение инвестиций, развитие взаимодействия в области проведения совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

Представители СЭЗ также посетили выставку Smart Industry Expo, которая проходит в "Великом камне", инновационный центр, "Одну станцию", а также ознакомились с ходом строительства объектов в индустриальном парке.

Свободная экономическая зона "Бишкек" основана в 1995 году и является крупнейшей в Республике Кыргызстан. Она насчитывает 319 резидентов из 32 стран.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-