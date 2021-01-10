Индустриальный парк "Великий камень" рассчитывает в 2021 году привлечь около 17 резидентов

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальный парк "Великий камень" рассчитывает в 2021 году привлечь около 17 новых резидентов, сообщил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В конце (2021-го - прим. БЕЛТА) года хотел бы давать интервью, что у нас 85 резидентов, как мы спланировали. Это задача непростая, мы должны привлечь порядка 17 резидентов. Наработки для этого есть", - рассказал Александр Ярошенко.

В 2020 году планировалось привлечь 20 резидентов, по факту в парк пришли 13 проектов. "Но вместе с тем хочу отметить, что проекты очень хорошие, некоторые действительно для нас системообразующие", - подчеркнул глава администрации "Великого камня". В качестве примера он привел проект по созданию мультимодального железнодорожного терминала с участием Германии, Китая, Беларуси и Швейцарии, который начнут строить в этом году.

В 2021 году, когда начнется вторая очередь освоения территории парка, в планах также строительство второго жилого комплекса на 173 квартиры и второй подстанции.-0-