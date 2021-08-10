Инфляция в Беларуси в июле составила 0,1%

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле по сравнению с июнем составил 100,1%, с декабрем 2020 года - 105,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле по сравнению с июнем составил 100,4%, с декабрем 2020 года - 105,6%.

Продовольственные товары в июле подешевели на 0,2% по сравнению с июнем и подорожали на 5,7% по сравнению с декабрем 2020-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с июнем и на 6,7% по сравнению с декабрем 2020-го.

Услуги в сравнении с июнем подорожали на 0,2%, по сравнению с декабрем 2020-го - на 5,3%.-0-