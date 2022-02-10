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Экономика
10 февраля 2022, 16:24

Инфляция в Беларуси в январе составила 1,5%

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го составил 101,5%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе по сравнению с декабрем составил 101,2%.

Цены на продовольственные товары в январе выросли на 2% по сравнению с декабрем, на непродовольственные - на 0,8%. Услуги в январе в сравнении с декабрем подорожали на 1,7%.-0-

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