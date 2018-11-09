Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2017 года - 104,2%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2017 года - 104,1%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1% по сравнению с сентябрем 2018 года и на 4,4% по сравнению с октябрем 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем 2018 года и на 3,2% по сравнению с октябрем предыдущего года. Индекс потребительских цен на услуги в октябре составил 99,7% к сентябрю 2018 года и 108,3% к октябрю 2017 года.-0-