Информация о сбоях в работе реактора на БелАЭС не соответствует действительности - Минэнерго

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7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции в норме", - рассказали в пресс-службе.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-