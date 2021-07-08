Инновационные решения и качество работ. За что ОАО "Белэнергоремналадка" получила премию правительства

ОАО "Белэнергоремналадка" – уникальное предприятие. Это крупнейшая в Беларуси организация, которая выполняет весь спектр работ по ремонту, монтажу и обслуживанию оборудования на различных энергетических объектах, начиная от небольших ТЭЦ, заканчивая БелАЭС. Неоценимый опыт специалистов предприятия позволяет выполнять очень сложные и ответственные задачи. Достижения коллектива недавно оценили на самом высоком уровне: организации присуждена Премия Правительства в области качества. Мы побывали на предприятии и своими глазами увидели кропотливый труд сотен профессионалов.

Годы совершенствования

История ОАО "Белэнергоремналадка" насчитывает более 60 лет. В далеком 1957-м на базе Белорусского участка "Мосэнергоремонта" создано производственное предприятие "Белорусэнергоремонт" и проведен первый капитальный ремонт турбогенератора. За эти годы организация несколько раз претерпевала структурные изменения. При этом неизменным осталось одно – специалисты постоянно повышали свою квалификацию, осваивая новые технологии. Сейчас "Белэнергоремналадка" – современное предприятие, обслуживающее энергетический комплекс не только Беларуси, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

– Нам подвластен огромный спектр работ, начиная от монтажа котлоагрегатов, электродвигателей и трансформаторов, заканчивая комплексными пусконаладочными мероприятиями, – отмечает генеральный директор ОАО "Белэнергоремналадка" Сергей Крамаренко. – Основная часть нашей команды находится в столице. Но в регионах у нас есть еще 14 филиалов, предназначенных для выполнения различных задач. Всего работу предприятия обеспечивают более 1500 человек.

У "Белэнергоремналадки" есть все необходимые разрешительные документы для осуществления своей деятельности на территории Беларуси и России, она является членом саморегулируемой организации "Союзатомстрой" РФ. Кроме прочего, организация обладает правом изготовления, монтажа, наладки металлоконструкций и оборудования, работающего под давлением по нормам Европейского союза. "Белэнергоремналадка" располагает лицензиями и аттестатами, которые позволяют работать в качестве генерального подрядчика и генерального проектировщика в Беларуси.

– Наша деятельность регламентирована системой управления качеством и охраной труда на предприятии, соответствующей требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и СТБ ISO 9001:2015. Это позволяет продукции и услугам предприятия удовлетворять самые высокие запросы потребителей, – отмечает руководитель.

Специалисты "Белэнерго­рем­наладки" ценят заказчиков– выполняют работы качественно согласно заключенным договорам.

– Пожалуй, именно это позволяет нам из года в год оставаться лидером на профильном рынке. И очередная Премия Правительства в области качества – тому подтверждение. Мы и далее будем делать все, чтобы оставаться лидерами, только улучшая качество работ, – резюмировал Сергей Крамаренко.

Постоянно в работе

Одновременно специалисты работают сразу на нескольких энергетических объектах. Самый масштабный проект этого лета – на столичной ТЭЦ-4, которая является крупнейшим энерго­источником Минска. Сейчас здесь модернизируют энергоблок. Специалистами цеха наладки тепломеханического оборудования филиала "Инженерный центр" проведены диагностические работы по оценке вибрационного состояния и состояния системы автоматического регулирования турбоагрегата.

– Работа на таком объекте – большая ответственность, – поясняет заместитель начальника производства ремонтных и строительно-монтажных работ ОАО "Белэнергоремналадка" Юрий Грищенко. – Именно ТЭЦ-4 обеспечивает теплом немалую часть столицы. Мы должны выполнить работу в четко обозначенные сроки, чтобы она не сказалась на конечном потребителе – горожанах.

Внутри теплоэлектроцентрали – постоянный шум от работы турбоагрегатов, снующие туда-сюда специалисты. Видно, что механизм отлажен как часы. Однако одна из турбин молчит – здесь и проводится текущий ремонт. На агрегате снята изоляция и другие конструктивные части.

– Эти работы проводятся летом, когда отопление в городе ­отключено. Они снимают необходимость частых капитальных ремонтов. Оборудование поддерживается в отличном рабочем состоянии, а материальные издержки заказчика гораздо ниже. В рамках данной модернизации будет выполнена замена статора генератора турбоагрегата Т-250-240 и большой объем строительно-монтажных работ, связанных с заменой системы возбуждения генератора.

Работы планируется завершить к очередному осенне-зимнему периоду. После оборудование будет работать на полную мощность.

– Нужно обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в новом отопительном сезоне, в том числе в период возможных пиковых нагрузок, – заключил Юрий Грищенко.

Инновационные решения

На предприятии внедряется немало современных разработок, позволяющих ускорить обслуживание энергетических объектов. Одна из последних – так называемый "реверс инжиниринг". Если упростить, то речь идет о создании конструкторской документации по имеющемуся образцу.

– Приведу пример: у нас есть насос, в котором условная деталь пришла в негодность. Заводы-изготовители не предоставляют конструкторской документации, а сроки поставки могут достигать нескольких недель и даже месяцев. Мы можем эту деталь отсканировать и получить рабочие чертежи. На их основании изготовят необходимую запчасть, – поясняет начальник тепломеханического наладочного цеха Андрей Журавлев.

Процесс довольно прост: с помощью специального сканера специалист буквально "снимает" деталь со всех сторон. После этого на экране компьютера, работающего со специальным программным обеспечением, отображается ее функционал и характеристики. А в собственной лаборатории сотрудники определяют все параметры вплоть до марки стали.

– После все чертежи и документы отправляются на завод, который может изготовить реплику. Так мы экономим время и деньги. Это выгодно и нашим заказчикам, для которых срок исполнения условных работ заметно снижается, – заключил Андрей Журавлев.

"Белэнергоремналадка" выполняет различные работы на практически всех энергоисточниках страны. В том числе на Белорусской атомной электростанции. На ней работники предприятия с помощью лабораторного оборудования проверяли качество металла и сварных соединений. Кроме того, специалистами цеха наладки тепломеханического оборудования проведены экспериментальные испытания по разгрузке блоков других белорусских станций.

Сейчас специалисты ОАО "Белэнергоремналадка" продолжают капитальный ремонт турбоагрегата Т-180-130 ст. №2 Гомельской ТЭЦ-2. Уже завершен процесс дефектовки основных узлов и деталей турбоагрегата, выполнена центровка проточной части цилиндров турбины с применением специальной лазерной системы, начата подготовка к закрытию цилиндра высокого давления. На станции персонал предприятия выполняет капитальный ремонт котлоагрегата ТГМЕ-206 ст. №2.

Александр НОВОХРОСТ,

Фото Оксана МАНЧУК

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