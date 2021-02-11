Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в 2020 году $8,7 млрд

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики (кроме банков) в 2020 году $8,7 млрд (в 2019-м - $10 млрд), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,4%), Австрии (7,4%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6,8%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $6 млрд, или 69,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2020 год организации республики (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на сумму $4,9 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (66% от всех направленных инвестиций), Украины (9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8%), Ирландии (6,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 88,7% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-