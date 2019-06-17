Интеграция информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по интеграции информационных ветеринарных систем Беларуси и России завершится в конце III квартала, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сегодня на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы унифицировать требования по ветеринарному контролю и надзору, Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси завершают работу по интеграции белорусской национальной информационной системы прослеживаемости и российской системы "Меркурий". С учетом необходимости доработок, ввод интегрированной системы намечен на конец III квартала 2019 года", - сказал Дмитрий Патрушев.

По его информации, работы идут по графику, никаких отклонений не прогнозируется.

На встрече речь шла и о балансах взаимных поставок сельхозпродукции. Анатолий Хотько озвучил инициативу больше внимания обратить на баланс производства и в полном объеме задействовать возможности взаимных поставок. "Моя позиция в том, чтобы мы могли больше использовать ресурсные базы двух стран", - подчеркнул он.

Анатолий Хотько также предложил обсудить возможность ускоренного рассмотрения Россельхознадзором вопросов двухстороннего взаимодействия. Дмитрий Патрушев согласился, что такой диалог должен быть. В целом он считает, что в белорусско-российском сотрудничестве в аграрной сфере нет серьезных проблем, взаимный товарооборот растет. "Сейчас больше стало позитивной повестки, чем раньше", - отметил он.-0-

Беларусь и Россия согласовали позиции по аграрному сектору для программы интеграции в СГ "Что касается программы интеграции, я так понимаю, что принципиально у нас отличий нет по взаимодействию, единой политике аграрного производства. Мы позиции согласовали и обобщим их", - отметил Анатолий Хотько.

Фото Николая Петрова