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17 июня 2021, 09:55

Интеграционный проект "Евразийское курортное кольцо" запущен в странах ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийское отраслевое партнерство и сотрудничество в сфере туризма и санаторно-курортных услуг вылилось в запуск интеграционного проекта "Евразийское курортное кольцо". Информация об этом опубликована на сайте Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, сообщает БЕЛТА.

Презентация проекта "Евразийское курортное кольцо" состоялась еще 15 июня на Всероссийском форуме "Здравница - 2021". Суть его - в координации в рамках партнерской экосистемы экспертной, финансовой, цифровой и нефинансовой поддержки участников отрасли санаторно-курортного лечения и отдыха государств - членов ЕАЭС. Заниматься этим будут: с российской стороны - Национальная курортная ассоциация и оргкомитет конкурса "Регионы-устойчивое развитие"; от Казахстана - Национальная курортная ассоциация, от Кыргызстана - Ассоциация курортов Кыргызстана. От Беларуси партнером выступает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортного лечению населения.

Общее количество объектов и ассоциированных участников евразийского проекта составляет более 4,2 тыс. организаций, количество посетителей организаций санаторно-курортного лечения и отдыха до пандемии - более 3 млн человек в год.

Инициатором и координатором реализации проекта выступает "Центр развития ЕАЭС" - площадка бизнес-диалога, инициации и развития совместных евразийских интеграционных проектов, коопераций, трансфера технологий и выстраивания иного сотрудничества между предпринимателями государств - членов ЕАЭС.

Руководитель Центра развития ЕАЭС Александр Мундт, комментируя запуск проекта, выразил уверенность, что это новый этап в развитии туристической отрасли в государствах - членах ЕАЭС. "Евразийское партнерство в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха структурировалось нами в рамках запроса от бизнес-сообщества, пострадавшего в период пандемии от введенных ограничительных мер. Но сам проект предполагает не только восстановление клиентских потоков на прежних уровнях, но также предоставление всесторонней поддержки участниками и партнерами проекта, национальными государственными органами. Она будет направлена на модернизацию и материально-техническое обновление объектов, введение в строй современного номерного фонда, цифровизацию процессов и клиентского пути, повышение качества предоставляемых услуг", - отметил он.

К слову, в России еще в апреле 2021 года был запущен национальный отраслевой проектный офис, целью которого является совместная работа над инвестиционными проектами и бизнес-инициативами в области санкура. "Одной из задач "Евразийского курортного кольца" является повышение качества проектного управления и доступности проектного финансирования. Мы рады расширить партнерское взаимодействие с государствами ЕАЭС и "экспортировать" российский опыт на страны Евразийского экономического союза", - отметила председатель организационного комитета конкурса "Регионы-устойчивое развитие" Анна Беличенко. А президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов добавил, что сотрудничество по проекту предполагает также помощь в привлечении финансирования для повышения сервиса, обновления инфраструктуры и номерного фонда, технологической модернизации санаториев и пансионатов на территории стран ЕАЭС в рамках "единого окна".

Представители от Казахстана и Кыргызстана, в свою очередь, подчеркнули важность проекта для развития уникальных свойств курортов стран-участниц, восстановления туризма в целом.

"Создание и реализация интеграционного проекта "Евразийское курортное кольцо" является важным событием. Это будет способствовать реализации совместных евразийских интеграционных проектов в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, усилению сотрудничества между объектами медицинского туризма, обмену опытом, привлечению новых потребителей санаторно-оздоровительных услуг, совершенствованию лечебно-оздоровительной инфраструктуры, а также создаст предпосылки для дальнейшего совершенствования деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций, повышения их конкурентоспособности на международном рынке рекреационных услуг, развития маркетинговых механизмов и цифровизации санаторно-оздоровительного продукта, повышению его качества", - заключил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.-0-

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