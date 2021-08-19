ИНТЕРВЬЮ: Мясникович о торговле ЕАЭС и Китая, цифровых проектах и роли в них Беларуси 

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза сегодня в кыргызстанском городе Чолпон-Ате собрались в очном формате на двухдневное заседание Евразийского межправительственного совета. На полях мероприятия корреспондент БЕЛТА побеседовал с председателем Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем о некоторых вопросах повестки дня, в частности о рассматриваемом плане первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.





- Михаил Владимирович, как развивается торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с Китаем, в том числе по развитию транспортных маршрутов?





- Следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с КНР развивается очень успешно. Китай занимает первое место в торговом обороте союза и является нашим приоритетным партнером. Товарооборот между ЕАЭС и КНР за январь - июнь 2021 года составил $73,5 млрд, показав рост за год на 24,8%. Для сравнения: товарооборот между ЕАЭС и Евросоюзом (который включает 27 стран) - $145 млрд, рост на 27,9%.





Этому содействует соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, заключенное в 2018 году между ЕАЭС и Китаем. Мы видим, что нужны новые инициативы, чтобы закрепить успех и двигаться дальше. Евразийская экономическая комиссия выступила с инициативой обеспечить построение цифровых транспортных коридоров. На наш взгляд, это позволит торговле выйти на новый уровень.





Следующий шаг - создание управляющих компаний по оптово-распределительным и логистическим центрам. Мы над этим работаем. Когда будет конкретный коммерческий интерес, тогда и повысится вовлеченность в такие проекты.





В рамках стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года, Евразийская экономическая комиссия совместно с железнодорожными администрациями, таможенными службами и другими государственными органами в сжатые сроки разработала проект плана (дорожную карту) по развитию торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами с Китайской Народной Республикой по направлению "Формирование, развитие и цифровизация транспортных маршрутов". Он находится сейчас на согласовании в Министерстве коммерции КНР.





План подготовлен с учетом норм транспортного законодательства. Мероприятия плана, касающиеся сопровождения перевозки грузов коммерческими документами (инвойс, упаковочный лист), предусматривают работу с грузовладельцами для использования полноценных электронных документов, создаваемых грузоотправителями с учетом существующих международных стандартов. На основе проекта дорожной карты разработан план первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и его государствами с КНР.





- В чем суть этого плана мероприятий?





- Выработано решение, суть которого заключается в том, что для развития транзита по направлениям Восток - Запад и Север - Юг необходимо обеспечить применение безбумажных технологий на всей территории стран ЕАЭС. Эти подходы заложены в план. Предполагается, что весь план мероприятий будет реализован к марту 2023 года. Его осуществление позволит перейти на комплексную электронную технологию перемещения грузов железнодорожным транспортом при двусторонних и транзитных перевозках между государствами - членами союза, а в дальнейшем - с третьими странами, в частности с КНР. Это один из конкретных примеров цифровой повестки ЕАЭС, который реализует Евразийская экономическая комиссия.





Напомню, что в рамках союза проводится скоординированная транспортная политика в сферах автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Это предусмотрено стратегией-2025. Железнодорожное регулирование осуществляется на основе применения особых тарифных условий на перевозки грузов в соответствии с унифицированным тарифом.





В настоящее время 46% грузооборота стран ЕАЭС приходится на железнодорожный транспорт. В 2013 году при поддержке правительств Беларуси, Казахстана и России создана объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА"), целью которой является увеличение транзитных перевозок грузов по железным дорогам Беларуси, Казахстана и России между Китаем и Европой и обратно. Сервис по перевозке грузов по железнодорожной инфраструктуре трех стран предоставляется клиентам в режиме одного окна.



