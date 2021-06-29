Инвестдоговор о строительстве современного комплекса "Северный берег" подписан в Минске

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестдоговор о строительстве современного комплекса "Северный берег" подписан сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Указом Президента №186 "О реализации инвестиционного проекта в Минске" Мингорисполкому было поручено заключить с частной компанией с ограниченной ответственностью и обществом с ограниченной ответственностью Riverside Development Holdings Limited договор о возведении объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег".

Документ сегодня подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и исполнительный директор компании Emaar Properties (Riverside Development Holdings Limited) Мухаммед аль-Аббар. "Мы рады, что в Минск пришел известный международный инвестор, который займется возведением масштабного современного комплекса. Объект обещает стать не только жемчужиной столицы, но и точкой притяжения международных институтов и технологий. Будем получать полезный опыт в процессе реализации проекта и оказывать всяческое содействие со своей стороны, чтобы реализовать его в полной мере, сделать комплекс комфортным и удобным для людей. В частности, планируем провести к нему метро с ответвлением от третьей ветки", - рассказал Владимир Кухарев.

Мухаммед аль-Аббар отметил, что мир меняется, и Беларусь должна соответствовать современным течениям. "Люди здесь заинтересованы в том, чтобы жить среди современных технологий, дизайна и инфраструктуры. Комплекс, который построим, будет создан для полноценной комфортной жизни граждан, чтобы они получали удовольствие от походов по магазинам, спортзалов, развлекательных заведений, мест, где работают. Мы хотим предоставить людям все лучшее и реализуем для них невероятный проект", - сказал глава Emaar Properties.

Комплекс разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловской - Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта составит 4 млрд евро. В его состав войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м. Также предусматривается возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Реализовать проект планируют в течение 2021-2040 годов.

Мухаммед аль-Аббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Этот арабский бизнесмен - фактически идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. Он также является совладельцем крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна.

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости.

Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-