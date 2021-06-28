Инвестдоговор о строительстве в Минске "Северного берега" будет подписан в ближайшие дни - глава Emaar Properties

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестдоговор о строительстве в Минске умного города "Северный берег" будет подписан в ближайшие дни. Об этом сообщил сегодня журналистам исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о реализации проекта, Мухаммед аль-Аббар отметил, что очень много работы уже проделано. "Проектирование различных объектов этого проекта уже начато, - сказал бизнесмен. - В течение 48 часов мы подпишем инвестиционный договор по этому проекту и будем готовы выходить непосредственно на строительную площадку".

"Это очень объемный и глобальный проект, который мы будем рекламировать по всему миру. Поэтому я с нетерпением жду начала его реализации, чтобы приступить к международному маркетингу", - добавил глава Emaar Properties.

Масштабный умный город разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловской - Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта составит 4 млрд евро. В составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м.

В первую очередь планируется возвести здания Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. В октябре прошлого года на месте строительства Национального выставочного центра премьер-министр Беларуси Роман Головченко и Мухаммед аль-Аббар заложили памятную капсулу.

Мухаммед аль-Аббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Он является советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Этот арабский бизнесмен - фактически идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. Мухаммед аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна. Его чистый капитал оценивается в $4,6 млрд.

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости.

Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-