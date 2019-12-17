Инвестиционный и туристический потенциал Беларуси презентован в румынском Кымпулунге

17 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Инвестиционный и туристический потенциал Беларуси презентован в румынском городе Кымпулунг, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Румынии.
Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич по приглашению мэрии посетил данный город и принял участие в инвестиционном форуме Romanian Investment Zoom Project. Дипломат провел встречи и переговоры с мэром Кымпулунга Ливиу Тарою, вице-мэром Маргарин Блидариу Шербан, а также представителями деловых кругов, культуры и образования уезда Арджеш.
На форуме руководитель белорусской дипмиссии провел презентацию торгового, промышленного, экономического, инвестиционного и туристического потенциала Беларуси. В мероприятии приняли участие представители более 30 местных компаний. Глава загранучреждения встретился с руководством этих компаний и обсудил вопросы налаживания и дальнейшего развития сотрудничества с белорусскими предприятиями.
Посол также посетил индустриальный парк Кымпулунга, местные туристические компании, предприятия по производству автокомпонентов, металлоконструкций (экспортируются в страны Северной Европы), а также специальных автомобилей (рефрижераторы, медицинский транспорт, автотехника для полиции, пожарной службы, перевозки специальных грузов), стройматериалов, продукции из пластика.
Кымпулунг известен как первая королевская резиденция Румынии, а также как место происхождения первого письменного документа на румынском языке "Письмо боярина Някшу".-0-