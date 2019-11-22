Инвестиционный портфель ЕИБ в Беларуси вырос до 550 млн евро

22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро. Соответствующий пакет документов подписан сегодня в Лондоне по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Лилианой Павловой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас во время встречи

Подписан договор между ЕИБ и Беларусью о финансировании проекта по расширению устойчивого энергопользования, договор о финансировании с Беларусбанком, финансовый контракт с Белагропромбанком.

Во время встречи

"Беларусь очень высоко ценит сложившиеся отношения с Европейским инвестиционным банком. Ни с одним финансовым институтом мы не имели такого резкого старта и столько крупных проектов за такое короткое время. Кроме того, финансовые условия, которые предлагает ЕИБ, беспрецедентны. Столь длинные кредиты, конечно, очень привлекательны для Беларуси", - отметил Сергей Румас на встрече с Лилианой Павловой.

Лиляна Павлова и Сергей Румас

Беларусь имеет безупречную кредитную историю. "Мы всегда выполняем то, под чем подписались, думаю, что вы сможете в этом убедиться еще не раз", - добавил премьер-министр.

По его словам, увеличение инвестпортфеля до 550 млн евро показывает взаимную заинтересованность в сотрудничестве и нацеленность на результат.

Сергей Румас пригласил Лилиану Павлову посетить Беларусь, чтобы на деле убедиться в результативности проектов, которые реализуются с участием ЕИБ.

Беларусь развивает сотрудничество с ЕИБ по различным направлениям: поддержка малого и среднего предпринимательства, реализация инфраструктурных проектов в транспортном и жилищно-коммунальном секторах, в области энергоэффективности. Сегодня подписано новое соглашение по расширению устойчивого энергопользования, которое предполагает увеличение использования возобновляемой древесной биомассы для теплоснабжения. По мнению Сергея Румаса, его реализация внесет существенный вклад в повышение энергетической эффективности и экологической устойчивости в республике.

Европейский инвестиционный банк поддерживает стремление Беларуси развивать предпринимательскую инициативу. Предоставленные ЕИБ в прошлом году кредитные линии ОАО "АСБ Беларусбанк" (25 млн евро) и ОАО "Белагропромбанк" (50 млн евро) для поддержки малого и среднего предпринимательства пользовались высоким спросом со стороны бизнеса и в настоящее время освоены в полном объеме. Сергей Румас предложил обсудить возможность подключения к этой программе Банка развития.

Европейский инвестиционный банк - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами - членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% - за его пределами.-0-

Фото Андрея Покумейко