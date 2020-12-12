Инвестиционный потенциал Беларуси презентован в словацкой Жилине

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Словацкой Республике Денис Сидоров 11 декабря посетил город Жилина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Словакии.

В ходе встречи с директором Жилинской региональной торгово-промышленной палаты Яном Мишурой обсуждались вопросы развития сотрудничества по линии торгово-промышленных палат двух стран в условиях пандемии коронавируса.

В Жилинской региональной ТПП прошел круглый стол с представителями деловых кругов. На встрече с бизнесменами состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Беларусь и обсуждение перспективных направлений сотрудничества. Временный поверенный в делах Беларуси в Словакии ответил на вопросы участников встречи.

Во время поездки в Жилину Денис Сидоров посетил предприятие "Элтеко", которое многие годы сотрудничает с белорусскими предприятиями и организациями в области поставок систем бесперебойного энергоснабжения.-0-