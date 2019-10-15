Инвестор из ОАЭ намерен реализовать проект по производству спичек в Поставах

15 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Инвестпроект по производству спичек планируется создать в Поставах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ "Витебск".

"Возможность реализации данного инвестпроекта прорабатывает компания из ОАЭ. Сейчас идет согласование предварительных документов по ее регистрации в качестве резидента СЭЗ "Витебск". Параллельно ведется разработка бизнес-плана", - отметили в администрации.

Планируется, что новое производство разместится на свободных площадях УП "Завод Белит". На первом этапе на его создание направят более $3 млн, будет создано не менее 25 рабочих мест. Весь объем продукции проектом предусматривается экспортировать в страны Африки.

В настоящее время на территории свободной экономической зоны "Витебск" реализуются 48 инвестпроектов, в том числе 23 с иностранным капиталом из 15 стран мира. В этом году статус резидента СЭЗ получили шесть организаций с общим объемом заявленных инвестиций не менее $50 млн и планируемым созданием порядка 260 рабочих мест. До конца года ожидается еще не менее трех инвестиционных проектов. Впервые зарегистрированы компании с капиталом из Швеции, Испании и Эстонии. Объем вложенных инвестиций резидентами СЭЗ за 9 месяцев текущего года составил Br100,9 млн (121,1% к аналогичному периоду 2018 года). Проекты с наиболее крупными вложениями реализуются ООО "Альянспласт", ООО "Модерн-Экспо", ПО "Энергокомплект" и ООО "Белкаролин".-0-