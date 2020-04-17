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17 апреля 2020, 13:08

Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье - Минэкономики

Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ипотека будет интересна для любых категорий граждан и повысит возможность купить жилье, заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя указ №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ипотека будет интересна для любых категорий граждан наравне с другими механизмами, которые сегодня имеются. Это увеличивает возможности наших граждан. Потребность в ипотеке растет, много обращений по этому поводу. Думаю, многие вопросы граждан мы закрыли принятием этого указа", - отметил Юрий Чеботарь.

Замминистра обратил внимание, что в стране есть несколько финансовых инструментов для поддержки строительства жилья, но один из наиболее распространенных во всем мире, ипотечное кредитование, в Беларуси не столь развит. "Принятие указа является одним из шагов, чтобы ипотечное кредитование нашло более широкое применение как у банков, так и у нашего населения. Сегодня банки в принципе кредитуют под залог жилья, но есть вопросы. Их указ и урегулировал", - пояснил Юрий Чеботарь.

Согласно указу №130, ипотечное кредитование может быть применено к жилью как на первичном, так и на вторичном рынке, что, по словам замминистра, очень актуально для граждан.

Он рассказал, что указ внедряет механизмы, связанные с поддержкой получателей кредитов. "Например, документ устанавливает предельные сроки и предельные суммы, при которых банк может обратиться за взысканием залоговой квартиры. Решены также отдельные вопросы администрирования, прежде всего это касается банковской сферы, чтобы более ускоренно проходила регистрации договоров залога и т.д.", - пояснил Юрий Чеботарь.

Еще один важный момент для развития ипотечного кредитования - указ внедряет такой механизм, как первостепенность и первоочередность залога квартиры по сравнению со всеми другими возможными претензиями на эту квартиру. "Это очень важно с позиции того, чтобы банки были убеждены, что с их залогом ничего не случится", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, указ №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании" подписан 16 апреля. Предметом ипотеки может выступать только жилье, зарегистрированное в установленном порядке, в том числе приобретенное на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено приобретаемое жилье.

Согласно документу, банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя - более 9 месяцев).

Граждане, проходящие срочную военную (или альтернативную) службу, смогут воспользоваться отсрочкой погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту и процентам за пользование им на период службы.

Банкам предоставлено первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки. Требования других кредиторов, обеспеченные залогом этого жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка. Эти меры нацелены на то, чтобы стимулировать банки к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

Кроме того, с принятием указа упрощена регистрация залога: банк самостоятельно направляет необходимую информацию в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества.-0-

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