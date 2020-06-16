Исаченко: контракты на сумму от $500 млн планируется подписать на VII Форуме регионов Беларуси и России

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на сумму от $500 млн планируют подписать на VII Форуме регионов Беларуси и России, проведение которого намечено на третью декаду сентября в Минске и Минской области. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко перед совместным заседанием оргкомитета по подготовке и проведению Форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-спикер проинформировал, что во время VII Форума регионов по традиции будут заключаться договора, соглашения о сотрудничестве, коммерческие контракты и т.д. "Сейчас больше $500 млн уже просматривается. Но, думаю, эта цифра будет значительно больше", - отметил он, отвечая на вопрос об общей сумме контрактов. Анатолий Исаченко добавил, что договоренности касаются промышленности, строительства, сельского хозяйства. "Мы работаем по всем направлениям", - подчеркнул вице-спикер.

Подготовка к Форуму идет в плановом режиме. Во время заседания оргкомитета, которое проходило в формате видеоконференции, обсуждалась повестка. В программе пять тематических секций, заседания Совета делового сотрудничества, Межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Кульминацией по традиции станет пленарное заседание, в котором планируется участие глав государств Беларуси и России.

Оргкомитет предварительно согласовал конкретные даты проведения форума - 23-25 сентября. Его тема - историческое наследие Великой Победы, напомнил заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев. "Задача - сделать так, чтобы VII Форум регионов Беларуси и России стал одним из наиболее значимых в череде событий, посвященных 75-й годовщине Победы, послужил развитию традиционных экономических, культурных связей регионов Беларуси и России", - подчеркнул он.-0-