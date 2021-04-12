Испытания энергосистемы Беларуси с отключением линий электропередачи с Литвой прошли успешно - "Белэнерго"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытания энергосистемы Беларуси с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой прошли успешно. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики со ссылкой на заместителя генерального директора - главного диспетчера ГПО "Белэнерго" Дениса Ковалева.

Испытания проводились в два этапа (8 и 11 апреля) и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Беларуси, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Как отметил Денис Ковалев, испытания прошли успешно и продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской. "Кроме того, мы подтвердили правильность и достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном в условиях реализации ремонтной кампании. Данные технические мероприятия должны быть реализованы в срок до 2023 года", - пояснил он.

Белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них - элементы системообразующей сети 330 кВ, по которым можно технически обеспечивать импортно-экспортные операции в значительных объемах, а также реализовывать транзитный потенциал Беларуси. Остальные линии электропередачи служат для электроснабжения приграничных энергетических узлов со стороны как литовской, так и белорусской энергосистемы.-0-