Исследовательские ведомства Беларуси и Китая будут сотрудничать в сфере экономики

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследовательский центр развития Государственного совета КНР, Белорусско-китайский аналитический центр развития Института экономики НАН Беларуси и Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Беларуси установят тесное взаимодействие. Такая договоренность достигнута во время встречи заместителя министра экономики Беларуси Елены Перминовой с вице-президентом Исследовательского центра развития Государственного совета КНР Чжаном Цзюнько, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Беларуси и Китая, в том числе отдельные аспекты формирования производственной инфраструктуры, состояние внешней торговли и условия инвестирования, а также дальнейшее развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Исследовательский центр развития Государственного совета КНР учрежден в 1981 году. Он является одним из наиболее влиятельных правительственных аналитических центров Китая, специализирующихся в области реализации экономической и промышленной политики. Основные задачи центра - проведение исследований по экономическому и социальному развитию Китая, разработка комплекса мероприятий по реализации политики реформ и открытости. В 2018 году центр занял первое место в рейтинге мозговых центров КНР.-0-