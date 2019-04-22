Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд, на этот раз за счет снижения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,86% до 2,0950 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,18% и стоит 2,3557 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,09% и стоит 3,2765 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю снизилась на 0,45%.

Всего с начала года доллар подешевел на 3,00%, евро подешевел на 4,76%, а российский рубль подорожал на 5,26%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 0,68%. При этом доллар и евро обновили минимумы с начала года.

По предварительным данным, в марте объем международных резервных активов РБ вырос на $150,5 млн. (+2,1%), и на 1 апреля составил $7.245,6 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Правительством облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%, с начала года вырос на 2,6%, за последние 12 месяцев вырос на 5,8%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 6 февраля, было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 3 мая.

ВВП в январе-марте вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость золота снизилась с $1.291 до $1.275 за тройскую унцию (-1,2%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари