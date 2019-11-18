Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусская валюта укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд, на этот раз – за счет снижения курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,12% до 2,0458 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,10% и стоит 2,2613 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,09% и стоит 3,2083 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,03%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,28%, евро подешевел на 8,58%, а российский рубль подорожал на 3,07%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,89%.

В октябре объем международных резервных активов РБ вырос на $362,9 млн. (+4,1%), и на 1 ноября составил $9,194 млрд. в эквиваленте, обновив исторический рекорд. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 п.п. до 9% годовых. В III квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 3,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,3%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-октябре вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%. На 2020 г. прогнозируется рост ВВП на 2,8%, ориентир по инфляции сохраняется нынешний – не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара GBP/USD выросла с 1,2780 до 1,2900 (+0,9%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари