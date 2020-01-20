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20 января 2020, 15:36

Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет девятую неделю подряд, на этот раз – за счет роста курсов доллара и евро. По данным Национального банка Республики Беларусь, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,17% до 2,1228 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,43% и стоит 2,3634 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,22% – 3,4527 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,03%.

Всего с начала года доллар подорожал на 0,91%, евро подорожал на 0,47%, а российский рубль подорожал на 1,42%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,08%.

В декабре 2019 года объем международных резервных активов Республики Беларусь увеличился на $234,7 млн (+2,6%), и на 1 января составил $9,394 млрд в эквиваленте. В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (+31,2%).

Решением правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В III квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала 2019 года – на 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе–декабре 2019 года вырос на 1,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари", на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара USD/JPY выросла с 109,50 до 110,20 (+0,6%).

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари"

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