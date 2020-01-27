Итоги недели на белорусском валютном рынке

После девяти недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет одновременного снижения всех трех валют, входящих в ее состав. Подобное недельное падение сразу трех валют наблюдалось последний раз в середине октября прошлого года. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,46% до 2,1130 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,25% и стоит 2,3339 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 1,01% и стоит 3,4178 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,89%.

Всего с начала года доллар подорожал на 0,45%, евро подешевел на 0,79%, обновив минимумы с начала года, а российский рубль подорожал на 0,40%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 0,17%.

В декабре 2019 года объем международных резервных активов РБ увеличился на $234,7 млн. (+2,6%), и на 1 января составил $9,394 млрд. в эквиваленте. В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд. (+31,2%).

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В III квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала 2019 года вырос на 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-декабре 2019 года вырос на 1,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $64,5 до $60,0 за баррель (-7,0%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари