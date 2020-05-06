Изменения в техрегламент ЕАЭС на парфюмерно-косметическую продукцию вступили в силу

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Изменения в технический регламент Евразийского экономического союза на парфюмерно-косметическую продукцию, которые были приняты решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2019 года, вступили сегодня в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данными изменениями уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции на рынке ЕАЭС: актуализированы перечни веществ, запрещенных к использованию или разрешенных с учетом установленных ограничений, а также перечни разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров. Эти требования приведены в соответствие с регламентом Евросоюза по косметике.

"Также выделены отдельные группы товаров, в отношении которых не определяются микробиологические показатели, - пояснили в ЕЭК. - Это лаки для ногтей, окислительные краски для волос, средства для депиляции и другая продукция, где невозможно существование и размножение микроорганизмов. Уточнен ряд норм по оценке соответствия, в том числе с учетом новых типовых схем, принятых Советом ЕЭК в апреле 2018 года, а именно - установлен перечень документов, которые заявитель должен представить для регистрации декларации, определен срок хранения этих документов в аккредитованном или уполномоченном органе. Предусмотрены случаи, когда допускается принятие декларации о соответствии без дополнительных испытаний, например, при изменении контактных данных заявителя или кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности".

Введены общие критерии обоснованности заявлений относительно потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции. "Теперь, например, не допускаются заявления, которые декларируют отсутствие веществ, запрещенных к использованию в косметике, - отметили в ЕЭК. - Заявления о свойствах ингредиента не должны необоснованно распространяться на свойства продукции. Кроме того, в них не следует включать информацию об одобрении органами исполнительной власти и т.д.".

Коллегия ЕЭК в июле прошлого года установила переходные положения по вступлению в силу изменений в техрегламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции», предусматривающие постепенный переход на новые требования. Так, документы о подтверждении соответствия, принятые до 5 мая 2020 года, действительны до окончания срока их действия. Документы о государственной регистрации, выданные также до 5 мая 2020 года, действительны до 5 мая 2023 года. «При этом производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС продукции при наличии таких документов об оценке соответствия допускаются до окончания срока их действия", - добавили в ЕЭК.-0-