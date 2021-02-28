Изменения в техрегламент Таможенного союза на масложировую продукцию можно обсудить до 12 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" предлагает обсудить изменения в техрегламент Таможенного союза на масложировую продукцию. Соответствующий проект решения Совета Евразийской экономической комиссии вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Проект изменений подготовлен в целях повышения уровня безопасности пищевой масложировой продукции для защиты жизни и (или) здоровья человека, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей; уточнения отдельных положений технического регламента в части определения пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессам ее производства и перевозки, а также устранение возможного неоднозначного толкования норм технического регламента. Кроме того, для согласования отдельных положений технического регламента с положениями техрегламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011); конкретизации и дифференцирования требований к отдельным показателям пищевой масложировой продукции, а также повышения ее безопасности путем введения нормирования допустимого уровня содержания кислот в пересчете на глицидол.

Организатор общественного обсуждения - концерн "Белгоспищепром".

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 февраля по 12 марта 2021 года.-0-