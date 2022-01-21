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21 января 2022, 19:02

Ярошевич: для устойчивого экономического роста необходимо делать ставку на бизнес-образование

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для устойчивого и долгосрочного экономического роста необходимо делать ставку на развитие сферы бизнес-образования. Такое мнение высказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая с приветственным словом на презентации совместного проекта Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и бизнес-школы XXI Век-консалт - программы EMBA "Стратегический менеджмент: глобальная повестка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Создание и развитие успешного бизнеса немыслимо без соответствующих компетенций у его организаторов. Конкурентоспособность экономики в целом также зависит от профессионализма управленческих кадров. Создавая условия для устойчивого и долгосрочного экономического роста, мы делаем ставку на развитие сферы бизнес-образования", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Работа будет идти в трех направлениях. "Разумные и точечные корректировки Кодекса об образовании. Минэкономики предложило дополнить его нормой, предоставляющей коммерческим организациям статус бизнес-школы со всеми вытекающими возможностями по подготовке и переподготовке кадров по специальности "деловое администрирование". Мы разработали профессиональный стандарт "Управление коммерческой организацией", который аккумулирует в себе передовой мировой опыт и лучшие отечественные практики. По сути, это четкие ориентиры для предприятий, каким должен быть современный руководитель, - подчеркнул замминистра. - Третье направление - работа по закреплению функционала и требований к квалификации преподавателей в соответствующем профстандарте. Реализуя все эти направления, мы сформируем прочную институциональную основу для бизнес-образования в Беларуси".

По словам Дмитрия Ярошевича, Министерство экономики готово сотрудничать и заимствовать полезный опыт проверенных временем участников рынка услуг в сфере бизнес-образования, как, например, XXI Век-консалт, и разумно адаптировать отработанные российскими партнерами инструменты повышения квалификации топ-менеджмента для нужд белорусских субъектов хозяйствования, которые будут ими востребованы.-0-

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