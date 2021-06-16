Ярошевич: экономика растет, и более того, этот рост ускоряется

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика растет, и более того, этот рост ускоряется. Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"По итогам пяти месяцев ВВП увеличился на 3,1%. Причем это качественный рост, обеспеченный на сбалансированной основе. Восстановление затронуло практически все отрасли. Уже сейчас порядка 2/3 экономики находятся в зоне роста. Главный драйвер - промышленность: увеличение более чем 11%. Что важно, рост в промышленности обеспечивается не пополнением складов. Запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне с 2013 года", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Он отметил, что предпосылкой для высокой динамики в промышленности стал восстанавливающийся спрос на внешних рынках. За четыре месяца поставки увеличены более чем на треть. Дополнительно получено порядка $3 млрд экспортной выручки. Причем прибавку получили по всем группам товаров. "То есть это не только нефтепереработка и калий. Востребованы на внешних рынках наши грузовики, сельхозтехника, легковые автомобили, продукты питания и многое другое. Мы не только сохранили устойчивость во внешнем секторе, но и еще больше закрепили свои позиции. Внешнеторговое сальдо в 2,5 раза превышает аналогичный уровень прошлого года. Причем торговля идет, как говорится, за "живые" деньги. При росте экспорта товаров, повторюсь, на 35,3% задолженность по расчетам от наших внешнеторговых партнеров выросла только на 13,6%", - оценил работу экономики за пять месяцев замминистра.

Говоря о развитии отраслей, Дмитрий Ярошевич подчеркнул, что положительные тенденции отмечаются не только в промышленности. "Растущий спрос оживляет и смежные сферы: увеличивается оптовая торговля и грузоперевозки. Устойчивый рост демонстрирует сектор IT. Практически вышли на объемы прошлого года и в сельском хозяйстве. Не хватило 0,3 процентного пункта до 100%. Также оживает сфера услуг, заработал общепит, гостиничный и санаторный бизнес. Преодолели спад в розничной торговле. Потребительский спрос поддержан ростом заработных плат и доходов населения", - пояснил он.

По словам замминистра, экономический рост позволяет выполнять социальные обязательства государства и повышать благосостояние населения.-0-