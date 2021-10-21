Ярошевич: нужно модернизировать промышленность, чтобы оставаться конкурентоспособными на внешних рынках

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо понимать, каким образом модернизировать промышленность страны, чтобы оставаться конкурентоспособными на внешних рынках. Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на открытии XXII Международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", проходящей на площадке НИЭИ Минэкономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В приветственном слове к участникам круглого стола "Стратегический выбор Беларуси: глобальные вызовы или новые возможности" Дмитрий Ярошевич отметил, что мир стоит на пороге зашкаливающей турбулентности и волатильности. "В повестке международного экспертного сообщества центральное место сегодня занимает тематика ESG - экологического, социально ответственного производства. В части социальных подходов у Беларуси достаточно серьезные и общепризнанные достижения, рисков с этой стороны мы не видим", - сказал заместитель министра.

Вместе с тем Дмитрий Ярошевич подчеркнул, что экологические стандарты нередко используются как способ вытеснить продукцию. "Более того, их внедрение может обходиться достаточно дорого, при этом качество товаров пропорционально не повышается. Следовательно для нас, как малой открытой экономики, все это необходимо принимать во внимание при выработке решений, в каком направлении и в партнерстве с кем модернизировать нашу промышленность, чтобы оставаться конкурентоспособными на внешних рынках. Это очень актуально", - добавил замминистра.-0-