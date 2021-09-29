Ярошевич: важно развивать интеграционные процессы на площадках СНГ и ЕАЭС

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно развивать интеграционные процессы на площадках СНГ и ЕАЭС, подключать новых игроков для усиления взаимовыгодного эффекта. Такое мнение высказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Дмитрий Ярошевич находится с рабочим визитом в Ташкенте для участия в экономическом форуме на тему: "Узбекистан: достижения экономических реформ и их перспективы", который проходит 29-30 сентября.

В рамках мероприятия обсуждается опыт экономических преобразований в Узбекистане, проводившихся в течение последних пяти лет, а также перспективные идеи повышения эффективности узбекской экономики.

Сегодня Дмитрий Ярошевич принял участие в панельной дискуссии на тему: "Перспективы регионального экономического сотрудничества". Заместитель министра отметил существенный потенциал расширения торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном как за счет увеличения динамики товарооборота, так и углубления кооперации ведущих предприятий и компаний двух стран. Кроме того, он подчеркнул важность развития интеграционных процессов на действующих площадках, таких как СНГ и ЕАЭС, а также подключения новых игроков для усиления интеграционного взаимовыгодного эффекта.-0-