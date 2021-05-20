Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев яровых культур в Беларуси проведен на 2,2 млн га, что составляет 90,6% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 20 мая, яровые зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно, гречихой и просом) посеяны на 1,079 млн га, или 100,1% от плана.

Завершен сев сахарной свеклы, ярового рапса. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна (41,6 тыс. га, или 97,8%).

Близится завершение сева кукурузы (948,8 тыс. га, или 83,9%), картофеля (21,7 тыс. га, или 96,9%), овощей (3,84 тыс. га, или 83,5 %), однолетних трав (245,3 тыс. га, или 80,3%).

Продолжаются работы по севу гречихи (14 тыс. га, или 46%) и проса (2,56 тыс. га, или 37,1%).

Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га.

Массово используются озимые культуры на кормовые цели - на зеленый корм, на выпас и заготовку травяных кормов - уже убрано 24 тыс. га, или 13%.

Также ведутся работы по химической защите посевов, которые сдерживаются частыми дождями.-0-