Яровой сев в Беларуси проведен почти на половине площадей

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев яровых культур в Беларуси проведен на 1,1 млн га, что составляет 45,6% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 27 апреля, ранние яровые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 735,9 тыс. га (99,8% плана). В Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях сев ранних яровых завершен. В Витебской области эти культуры посеяны на 80,8% площадей. В этом году ранние яровые будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

В Беларуси также проводится сев льна: работы уже выполнены на площади 28,1 тыс. га, или 56,7% плана. Сахарную свеклу посадили на 72,6 тыс. га (80,2% плана), картофель - на 5,14 тыс. га (22%).

Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га.-0-