Юрлицам и ИП в некоторых случаях могут открывать банковские счета дистанционно

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в некоторых случаях могут открывать банковские счета через системы дистанционного банковского обслуживания без личного присутствия клиентов. Об этом говорится в письме Национального банка коммерческим банкам, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Счета могут открываться для получения кредита на финансирование расходов на поддержание непрерывной хозяйственной деятельности в неблагоприятный период, выплаты зарплаты в размере полутора бюджета прожиточного минимума с установленными законодательством начислениями и удержаниями.

Способы свидетельствования подлинности образцов подписей должностных лиц клиентов следует определять локальными правовыми актами банка.

"При этом допускается применение дистанционных способов оформления карточек с образцами подписей должностных лиц клиентов (их представителей), обеспечивающих безусловное подтверждение подлинности подписей", - отметили в Нацбанке.-0-