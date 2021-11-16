16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южноафриканские компании заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими производителями. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Дениса Мелешкина с делегацией бизнес-кругов Южно-Африканской Республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.
"Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества южноафриканских компаний с белорусскими производителями высокотехнологичного оборудования, предприятиями машиностроительного сектора, сельского хозяйства, пищевой, химической промышленности, а также энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники встречи обсудили возможности организации выставки белорусских производителей Made in Belarus в ЮАР.-0-