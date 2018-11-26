Каллаур: инфляция в Беларуси в 2019 году ожидается не более 5%

26 ноября, Минск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Инфляция в Беларуси в 2019 году ожидается на уровне не более 5%. Об этом заявил сегодня журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя Нацбанка, в 2019 году сохранится преемственность денежно-кредитной политики, которая проводилась в предыдущие годы. "Режим монетарного таргетирования будет способствовать обеспечению ценовой стабильности. Инфляция предусматривается не более 5%", - заявил он.

Павел Каллаур отметил, что будет сохранен гибкий режим курсообразования, который позволяет предприятиям и экономике в целом адаптироваться к внутренним и внешним шокам.

Как сообщалось, индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2017 года - 104,2%. Ранее в октябре премьер-министр Сергей Румас заявлял, что в правительстве рассчитывают, что инфляция по итогам 2018 года останется в коридоре до 6%.-0-